Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı, DAX 40 yüzde 0,71 arttı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,47 artışla 643,68 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 25.590,77, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 yükselerek 7.887,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 49.627,95 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,75 düşüşle 10.686,54 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,28 düşüşle 1,114 oldu.

Avrupa piyasalarında yatırımcılar, şirketlerin üçüncü çeyrek bilançolarını ve ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçları takip etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu hafta açıklayacağı faiz kararları da yatırımcıların odağında yer aldı.

Alman otomotiv grubu Mercedes-Benz, Çin pazarındaki sert talep düşüşü, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği yüksek maliyetler ve dördüncü çeyreğe sarkan ek yükler nedeniyle bu yılki kar beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Fransa'da tüketici güveni, son dönemde tırmanışa geçen protestolar, artan işsizlik ve fiyat artışlarının etkisiyle ekimde 13 yılın en düşük seviyesine geriledi.