Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

18.08.2022 19:58
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,39 artışla 440,76 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 7.541,85, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 13.697,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45'lik artışla 6.557,4 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1'lik yükselişle 22.985,7 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.47 itibarıyla yüzde 0,81 değer kaybederek 1,01 seviyelerinden işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 8,9'a çıkarak rekor seviyeyi gördü.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı.

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Kaynak: AA

England, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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