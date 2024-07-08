Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İtalya dışında düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederek 516,43 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 azaldı ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,17 artış gösterdi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,05 değer kaybederek 1,083 seviyelerinde işlem gördü. Fransa'da düzenlenen seçimlerde sol ittifakın galibiyeti temkinli bir şekilde karşılandı.

08.07.2024 20:07
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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kaybederek 516,43 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 düşerek 8.193,49 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 azalarak 18.472,05 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 7.627,45 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,17 artarak 34.046,54 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.53 itibarıyla yüzde 0,05 değer kaybederek 1,083 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Fransa'da düzenlenen seçimlerde sol ittifakın galibiyetini temkinli karşıladı.

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu sonucunda sol ittifak ilk sıraya yerleşirken, Macron'un ittifakı ikinci olmuştu. İlk turun birincisi aşırı sağ ise üçüncü sıraya gerilemişti.

Kaynak: AA

Almanya, Fransa, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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