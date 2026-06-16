Avrupa Borsaları İyimserlikle Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın iyimserliğiyle haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 artışla 636 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artarak 10.494,21, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 24.910,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 yükselerek 8.447,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 artışla 52.432,56 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 1,162 oldu.
Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin gelişmeleri olumlu karşıladı.???????
Almanya Finans Ajansı, İtalyan bankası UniCredit'in, Alman Commerzbank hisselerini satın alma teklifinin, düşük fiyat ve bankanın "agresif yaklaşımı" nedeniyle resmen reddedildiğini açıkladı.
Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.
Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güven, Orta Doğu'dan gelen barış sinyalleriyle birlikte haziran ayında beklentilerin üzerinde iyileşme gösterdi.
Avrupa Parlamentosu (AP), AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeleri kabul etti.???????
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