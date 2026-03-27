Avrupa Borsaları Jeopolitik Gerginlikle D düştü

Avrupa Borsaları Jeopolitik Gerginlikle Düştü
Avrupa Borsaları Jeopolitik Gerginlikle Düştü

27.03.2026 20:50
Orta Doğu'daki gerginlik Avrupa borsalarını negatif etkileyerek düşüşle kapandı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,95 değer kaybıyla 575,3 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,38 düşerek 22.300,75, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 azalışla 7.701,95, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 gerileyerek 43.379,1 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 9.967,35 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,16 düşüşle 1,151 seviyesini gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilime dair haber akışını değerlendirmeye devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtti.

Buna karşın Hürmüz Boğazı geçişlerindeki aksaklığın süreceğine ve enerji arzına dair endişeler, petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
