Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) yatırımcıların odağında bulunuyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 558,78 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 24.279 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yatay seyirle 9.292 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 42.985 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 15.271 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.961 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün yayımladığı toplantı tutanaklarında yetkililerin çoğu, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu bildirdi. Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin, para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadığı belirtildi.

Analistler, söz konusu toplantı tutanaklarında enflasyonun vurgulandığını ve Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla azalabileceğini ifade etti.

Öte yandan, bölgede Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik gelişmelerin de yakından takip edilmeye devam ediyor.

Avro Bölgesi'nde bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da imalat sanayi PMI 49,9 ve bileşik PMI 50,9 ile beklentileri aşarken, hizmet sektörü PMI 50,1 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.