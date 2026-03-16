Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor

16.03.2026 11:59
Yatırımcılar, merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı; Orta Doğu'daki gelişmeler belirsizlik yaratıyor.

Avrupa borsaları Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının etkisiyle karışık bir seyir izlerken yatırımcıların odağı hafta boyunca açıklanacak büyük merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 596,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde yatay seyirle 23.410 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 10.295 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yatay seyirle 7.912 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 17.046 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 44.179 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerle artan enerji fiyatları enflasyon risklerini artırıyor. Bu durum yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'la anlaşma için koşulların henüz yeterli olmadığını belirterek Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için diğer ülkelerle plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. Trump ayrıca, boğazdan geçen gemilere ABD Donanmasının eşlik edebileceğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra hafta boyunca merkez bankalarının faiz kararları da yakından takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba, perşembe ise Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının da takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

