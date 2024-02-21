Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 491 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 17.096 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 7.683 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 31.790 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 10.048 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 7.808 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0800 seviyelerinde seyrediyor. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu koruduğunu belirterek, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve Nvidia'nın finansal sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi. Avrupa'da da bugün gözler Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksine çevrildi. Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin devam ettiğini anımsatarak, bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin söz konusu beklentiler üzerinde etkisinin olabileceğini dile getirdi. Öte yandan dün, BoE Başkanı Andrew Bailey, piyasaların bu yıl BoE'den faiz indirimleri beklemesinin mantıksız olmadığını belirtti.

21.02.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 491 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 17.096 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 7.683 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 31.790 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 10.048 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 7.808 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0800 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu koruduğunu belirterek, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve Nvidia'nın finansal sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Avrupa'da da bugün gözler Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin devam ettiğini anımsatarak, bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin söz konusu beklentiler üzerinde etkisinin olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan dün, BoE Başkanı Andrew Bailey, piyasaların bu yıl BoE'den faiz indirimleri beklemesinin mantıksız olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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