Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 503,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 17.923 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1'e yakın artışla 7.726 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 33.903 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 10.610 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi kapanışın hemen üzerinde 8.150 puanda bulunuyor.
Avro dolar paritesi yüzde 0,2'ye yakın düşüşle şu sıralarda 1,0850 seviyesinde işlem görüyor.
Dünya genelinde önemli merkez bankaları politika faizlerini yüksek seviyelerde tutmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağı en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Fed'in yarın yapılacak toplantısında faizde değişiklik beklemeyen analistler, ay başında yüzde 70 ihtimalle fiyatlanan haziran ayında faiz indirimi beklentisinin yüzde 50 seviyelerine gerilediği ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın yarın vereceği mesajlar da piyasaların odağında yer alıyor. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) perşembe günü vereceği faiz kararı yakından izlenecek. Piyasalar, BoE'nin faiz indirimine Fed ve ECB'nin ardından ağustos ayında başlayacağı ihtimali üzerinde duruyor.
Öte yandan, Japonya Merkez Bankası, politika faizini 17 yılın ardından artırdı ve önde gelen merkez bankaları arasında negatif faiz politikasını terk eden son banka oldu.
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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, bireysel kredi kartlarında bankaların takibine düşen borç tutarının son bir yılda yüzde 155 artarak 20,5 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Ateş, vatandaşların yükselen faiz oranlarına rağmen kredi kartlarına mecbur kaldığını ve bu durumun yoksullukta artış ve borç sarmalı riski yarattığını ifade etti. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan harcamalarda market ve AVM'lerdeki harcamaların yüzde 87 arttığı, nakit çekimlerin ise yüzde 103 arttığı bilgisi paylaşıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Denizova Mahallesi'nde kurulan Güneş Enerji Santrali projesi hızla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Muğla'ya yıllık 9.3 Milyon Kwh elektrik üretilecek ve karbon emisyonu azaltılacak.
Para kazanma hırsı, belediyenin denetim yapmaması, eskiden tarımla anılan Sapanca'yı adeta mahvetti. Meyvesi ile ünlü ilçede artık tarlalardan bungalov yetişiyor. Ağaçların yok edildiği Sapanca beton yığınına dönmüş durumda.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çiftçilik yapan İhsan Yavuzarslan, 1950'lerde üretilen, hurda fiyatına satın alıp tamir ettiği traktörünü hem tarımda hem de günlük işlerinde kullanıyor. Yavuzarslan, traktörüne çok özen gösterdiğini ve satmayı düşünmediğini belirtiyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanında Avrupa'da en iddialı 5 ülkeden biri olduğunu belirterek, İzmir'in bu liderlik sürecinin Türkiye'de öncü şehri olacağını söyledi. Kacır, İzmir'e yapılan yatırımlar ve kurulan altyapılarla Türkiye'nin rüzgar enerjisinde lider ülke olacağını ve yerli türbinlerin kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Türkiye ekonomisindeki yanlış ekonomi politikalarının tekstil sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, sektörün yarısının iflas noktasına geldiğini söyledi. Bingöl, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları dinledi ve sektörün geleceği konusunda endişelerini dile getirdi. Maliyetlerin artması, kredi imkanlarının azalması ve dış rekabetin artması gibi faktörlerin sektörü zor durumda bıraktığını ifade eden Bingöl, gereken önlemlerin alınmaması halinde Türkiye'nin üretim potansiyelinin kaybedileceğini vurguladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Yerköy’de; "Bugün Türkiye'nin bir beka sorunu varsa o da emeklinin beka sorunudur. Asgari ücretlinin beka sorunudur. Çiftçinin, köylünün beka sorunudur. Şu mübarek Ramazan gününde insanları yüz gram peynire, yüz gram hurmaya muhtaç bir halde yaşatmak mecburiyetinde bırakıyorlar. Millete reva mı bu" dedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda ilerlediğini, iki ülke arasında yatırım ve iş birliği zeminini oluşturmak üzere çok sayıda anlaşma imzalandığını belirterek, "Özbekistan ve Türkiye arasındaki siyasi,...
Bolu'da patates ekimi başladı. Geçtiğimiz yıllarda patates ekmeyi bırakarak dane mısıra yönelen çiftçiler, bu yıl tekrar patates ekmeye başladı. Üreticiler yeni sezondan umutlu olsa da tohum maliyetleri ve satış fiyatları konusunda belirsizlik yaşıyor.
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