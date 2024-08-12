Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Gösterge endekslerde düşüş ve artışlar yaşandı. Enflasyon verileri ve büyüme rakamları takip ediliyor.

12.08.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,04 düşüşle 498,98 puana indi. Seyahat ve lüks ürün şirketlerinin hisseleri yüzde 0,8 geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederek 17.711,6 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 7.250,67 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artarak 8.210,25 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 artışla 31.928,32 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.10 itibarıyla 0,11 yükselerek 1,093 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD'deki açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağında bulunurken, Avrupa'da İngiltere'deki enflasyon ve büyüme rakamları takip ediliyor.

ABD tarafında bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, temmuzda değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu.

Kaynak: AA

Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
14:12 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen vali, topu emniyet müdürüne attı: Kaçak yollardan yurt dışına kaçtılar Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen vali, topu emniyet müdürüne attı: Kaçak yollardan yurt dışına kaçtılar
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
09:19 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bir ofsaytımsı pozisyon var Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bir ofsaytımsı pozisyon var
09:17 AK Parti’nin “Gençlik“ anketinden iktidarı düşündürecek sonuç AK Parti'nin "Gençlik" anketinden iktidarı düşündürecek sonuç
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 19:54:16. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement