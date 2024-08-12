Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,04 düşüşle 498,98 puana indi. Seyahat ve lüks ürün şirketlerinin hisseleri yüzde 0,8 geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederek 17.711,6 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 7.250,67 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artarak 8.210,25 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 artışla 31.928,32 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.10 itibarıyla 0,11 yükselerek 1,093 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD'deki açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağında bulunurken, Avrupa'da İngiltere'deki enflasyon ve büyüme rakamları takip ediliyor.

ABD tarafında bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, temmuzda değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu.