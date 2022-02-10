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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

10.02.2022 20:25
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'de 40 yılın zirvesindeki yerini koruyan enflasyon verisinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de 40 yılın zirvesindeki yerini koruyan enflasyon verisinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,6 ve yıllık ise yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Böylece ülkede yıllık enflasyon 40 yılın zirvesindeki yerini korudu.

ABD Başkanı Joe Biden, fiyat artışlarına karşı ellerindeki her aracı kullandıklarını belirterek, enflasyonun bu yıl sonunda azalmasının beklendiğini bildirdi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 düşerek 472,35 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,46'lık değer kaybı ile 7.101,55 puandan kapandı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 artarak 7.672,40 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 15.490,44 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,47'lik artışla 1,148 seviyelerinden işlem görüyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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