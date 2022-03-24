Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

24.03.2022 20:28
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 azalarak 453,07 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederek 14.273,79 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 gerileyerek 6.555,77 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 artarak 7.467,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 24.401,48 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybederek 1,099 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar Rusya- Ukrayna savaşına ve Brüksel'de gerçekleştirilen AB, NATO ve G7 zirvelerinden çıkacak kararlara odaklandı.

AB ticari araç pazarında toplam satışlar şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 azaldı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aylık ekonomi bülteninde, Rusya-Ukrayna savaşının Avro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmayı yavaşlatarak önemli sonuçlara neden olacağı belirtildi.

G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'ya yönelik ekonomik ve mali yaptırımların tam olarak uygulanmasında kararlı olunduğunu bildirdi.

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Son dakika haber: Avrupa borsaları, yükselişle açıldı Son dakika haber: Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Almanya, Fransa, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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