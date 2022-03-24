Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 azalarak 453,07 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederek 14.273,79 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 gerileyerek 6.555,77 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 artarak 7.467,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 24.401,48 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybederek 1,099 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar Rusya- Ukrayna savaşına ve Brüksel'de gerçekleştirilen AB, NATO ve G7 zirvelerinden çıkacak kararlara odaklandı.

AB ticari araç pazarında toplam satışlar şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 azaldı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aylık ekonomi bülteninde, Rusya-Ukrayna savaşının Avro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmayı yavaşlatarak önemli sonuçlara neden olacağı belirtildi.

G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'ya yönelik ekonomik ve mali yaptırımların tam olarak uygulanmasında kararlı olunduğunu bildirdi.