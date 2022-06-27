Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, küresel para politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 415,09 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 artarak 7.258,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 13.186,07 puana yükseldi.
Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43'lük düşüşle 6.047,31 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,86'lık kayıpla 21.928,81 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,41'lik artışla 1,06 seviyelerinden işlem görüyor.
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