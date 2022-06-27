Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

27.06.2022 19:46
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, küresel para politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, küresel para politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 415,09 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 artarak 7.258,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 13.186,07 puana yükseldi.

Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43'lük düşüşle 6.047,31 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,86'lık kayıpla 21.928,81 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,41'lik artışla 1,06 seviyelerinden işlem görüyor.

YORUMLAR
500
2021 yarı finalisti Hurkacz, Wimbledon'ın ilk turunda elendi 2021 yarı finalisti Hurkacz, Wimbledon'ın ilk turunda elendi G7'den iklim değişikliğiyle mücadelede 'enerji güvenliği' ihtiyacı vurgusu G7'den iklim değişikliğiyle mücadelede 'enerji güvenliği' ihtiyacı vurgusu
Kaynak: AA

England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement