Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 azalarak 520,57 puana indi.

???????İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederek 8.317,59 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 gerileyerek 8.094,97 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 artarak 18.693,37 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 34.490,71 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1,085 seviyelerinden işlem gördü.