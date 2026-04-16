Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

16.04.2026 19:40
Avrupa borsaları, ABD ve İran anlaşma umutlarıyla karışık bir gün geçirdi, enflasyon yükseldi.

Avrupa borsaları, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserliğin sürdüğü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artarak 616,95 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 yükselerek 10.589,99 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak 24.154,47 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 gerileyerek 8.262,7 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 azalarak 48.026,94 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 1,178 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'da kırılgan seyreden ateşkese ilişkin gelişmelere odaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 2,6 seviyesine çıktı.

İngiltere ekonomisi, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde büyüdü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'a arama motoru verilerini üçüncü taraflarla paylaşmasını teklif etti.

Kaynak: AA

DMM’den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama DMM'den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama
Arda Güler yine çok uzaklardan attı: Tüm dünya bu gollerini konuşacak Arda Güler yine çok uzaklardan attı: Tüm dünya bu gollerini konuşacak
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
İstanbul Valisi Davut Gül’den panik yaratan paylaşımlara yönelik açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den panik yaratan paylaşımlara yönelik açıklama
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

18:44
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
18:20
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
