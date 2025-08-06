Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapanıyor

Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,06 düşüşle 541,07 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 9.164,31, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 yükselişle 23.924,36, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,65 yükselerek 41.009,73 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 artışla 7.635,03 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,58 yükselişle 1,164 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaç ve yarı iletkenlere yönelik tarife açıklamaları sonrası Avrupa'da çip sektörü hisselerinde dalgalı bir seyir izlenirken, bu alandaki olası yeni tarifelerin yanı sıra İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarın açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yarınki toplantıda BoE'nin politika faizini düşürmesi bekleniyor.

Bu arada, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile İsviçre Federal Konseyi Üyesi Guy Parmelin ABD'nin İsviçre'ye yönelik açıkladığı yüzde 39 gümrük tarifesini düşürmek ve ticaret anlaşması yapmak için ABD'ye gitti.

ABD medyasına konuşan Trump, Keller-Sutter'in yüzde 1 gümrük tarifesi ödemeyi önerdiğini ve "kendisinin endişelerini dinlemediğini" belirterek, "Ona dedim ki 'İsviçre'ye 41 milyar dolar ticaret açığı veriyoruz ve siz yüzde 1 gümrük tarifesi mi ödemek istiyorsun?' O yüzde 1 istedi ama 'yüzde 1 gümrük vergisi ödemeyeceksiniz' dedim. Biz kaybediyoruz çünkü ben ticaret açığını kayıp olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.