Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı

22.06.2026 19:49
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Avrupa borsaları, DAX ve FTSE 100'de artış yaşanırken, İtalya ve Fransa'da düşüş görüldü.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artarak 639,27 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62 yükselerek 25.139,69 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 10.437,85 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşerek 52.796,78 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 azalarak 8.400,11 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,35 gerileyerek 1,143 seviyesinden işlem gördü.???????

Avrupa piyasaları, ABD-İran müzakerelerindeki gelişmelere ve İngiltere'deki siyasi belirsizliklere ilişkin haberlere odaklandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Fransa, İtalya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika

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