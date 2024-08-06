Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Tamamladı

Ekonomi

Avrupa borsaları, dün küresel piyasalarda yaşanan sarsıntının ardından haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,29 artarak 488,44 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 değer kazanarak 8.026,69 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 artışla 17.354,32 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 azalarak 7.130,04 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 31.107,13 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,25 değer kaybıyla 1,092 seviyelerinden işlem gördü.???????

Avrupa piyasaları, ABD'de resesyon endişelerinin hızla artmasıyla dün yaşanan satış baskısının ardından bugün dalgalı seyir izledi.

Küresel piyasalar dün görülen güçlü satış baskısının ardından toparlanma eğilimine girerken, tahvil faizlerinde de yeniden artış başladı.

Almanya'da fabrika siparişleri, haziranda otomotiv sektöründeki artışın etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.