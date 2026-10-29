Avrupa borsaları karışık seyrederken gözler ECB'nin faiz kararına çevrildi - Son Dakika
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Avrupa borsaları karışık seyrederken gözler ECB'nin faiz kararına çevrildi

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Avrupa borsaları, Fed'in faiz kararı ve Alphabet ile Microsoft'un bilançolarından gelen karışık sinyallerle yön arayışında seyrederken bugünkü ECB faiz kararına odaklandı. Piyasa beklentileri, ECB'nin 3 temel politika faizinde değişiklik yapmaması yönünde şekillenirken Fed de politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve şirket bilançolarından alınan sinyallerle karışık seyrederken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 11.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 645,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 10.740 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 25.786 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 7.879 puanda bulunurken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,4 azalışla 49.626 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 gerilemeyle 18.676 puanda işlem görüyor.

ABD'li teknoloji şirketleri Alphabet ve Microsoft'un bilançolarından gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırması yatırımcıların temkinli bir tutum sergilemesine neden oluyor.

Alphabet'in geliri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 127,6 milyar dolara ulaştı. Alphabet, 2025'in üçüncü çeyreğinde 102,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 25 azalarak 26,2 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 34,98 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Mali takviminde 30 Eylül'de biten 3 aylık dönemi, 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Microsoft'un geliri ise temmuz-eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 92,3 milyar dolara ulaştı.

Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 77,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 32 artışla 36,6 milyar dolara çıktı.

Merkez bankaları haftasında bugün ise ECB faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentileri bankanın bugün 3 temel politika faizinde değişiklik yapmayacağı yönünde şekillendi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutarken, Fed Başkanı Kevin Warsh, karar sonrası yaptığı açıklamada yüzde 2'lik enflasyon hedefinden taviz vermedi.

Fed Başkanı Warsh, gelecek döneme ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçınsa da aralık toplantısına kadar bölgesel Fed başkanlarından gelebilecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Günün geri kalanında ECB'nin faiz kararı ve Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi verisinin yanı sıra ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile büyüme verileri yakından takip edilecek.

Kaynak: AA
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