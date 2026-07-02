Avrupa borsaları yapay zeka endişeleriyle karışık - Son Dakika
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Avrupa borsaları yapay zeka endişeleriyle karışık

02.07.2026 10:47
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Avrupa borsaları, artan çip maliyetleri ve yapay zeka harcamalarının etkilerine dair endişelerle teknoloji hisselerindeki düşüşün etkisiyle karışık seyrediyor. ECB Başkanı Lagarde stagflasyon riski olmadığını söylerken, gözler ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Avrupa borsaları, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Artan çip maliyetlerinin etkilerinin sektör geneline yansıyabileceğine yönelik endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüşler öne çıkıyor.

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarının olumlu etkilerinin yakın vadede görülüp görülmeyeceğine dair endişeler, tekrar küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu.

Piyasalarda gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonominin gidişatına ilişkin net bilgi vermesi bekleniyor. Analistler, istihdamdaki sağlıklı seyrin ABD'de ekonomik aktivitenin gücüne işaret edeceğini belirterek, bu durumun Fed'e yönelik faiz beklentilerinde oynaklığa yol açabileceğini ifade ediyor.

Diğer taraftan dün 2026 ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nun kapanış gününde gerçekleştirilen "Politika Paneli"nde ekonomi, yapay zeka ve enflasyona ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomideki risklerin birkaç hafta öncesine kıyasla artık "çok daha geniş ölçüde dengelendiğini" belirterek, "Bir stagflasyon ortamında değiliz ve enflasyon cininin şişeden dışarı çıkmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

ECB'nin son zamanlarda diğer büyük merkez bankaları arasında faiz artıran tek banka olmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Lagarde, ellerinde faiz artırımı için "kusursuz bir para politikası görünümü" olduğunu belirtti.

Lagarde, enflasyon göstergelerinin açıkça yukarıyı işaret ettiği bir ortamda bu hamlenin yönetim konseyinde oy birliğiyle alınan kaçınılmaz bir karar olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 639 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 10.468 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 25.026 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kazançla 51.638 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.369 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 19.419 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de tarım dışı istihdamın yanı sıra fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Tarım, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yapay zeka endişeleriyle karışık - Son Dakika

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