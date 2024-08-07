Avrupa Borsaları Küresel Piyasalardaki Toparlanma ile Yükseldi

Ekonomi

Avrupa borsaları, küresel piyasalardaki toparlanma eğilimiyle haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,54 artışla 495,96 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,75 artarak 8.166,88, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,5 değer kazanarak 17.615,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,91 yükselerek 7.266,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,33 artışla 31.831,64 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,06 değer kazanarak 1,092 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle hafta başında yaşanan satış baskısının ardından küresel piyasalardaki toparlanma eğilimi Avrupa'ya da yansıdı. Avrupa borsaları 9 aydan uzun bir sürenin en iyi performansını sergiledi.

Almanya'da sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükseldi. Almanya'nın ihracatı ise haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azaldı.