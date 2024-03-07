Avrupa Borsaları Negatif Başladı

İzmir Ticaret Borsası ve ESİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kestelli ve Zorlu, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlandığı bu günün önemine vurgu yaparak, toplumsal cinsiyet eşitliği için daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin cinsiyet eşitliği konusunda hala uzak olduğu ve ilerlemenin yavaşladığına dikkat çekildi.