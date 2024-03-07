Avrupa borsaları İspanya hariç, güne negatif başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 497,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 17.747 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2'lik kayıpla 7.662 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 33.263 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.931 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,2 artışla 10.185 puan oldu.
Dün, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, yüzde 0,4 artışla günü 1,0900 seviyesinden tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.
Bankanın bugün gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, karar sonrası Lagarde'ın açıklamalarında ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik sinyallerin aranacağını ifade etti.
Para piyasalarında, ECB'nin ilk faiz indirimine gitme ihtimali nisanda yüzde 23 ve haziranda yüzde 85 ile fiyatlanıyor.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,3'lük düşüşle beklentilerin altında kalırken, İngiltere'de konut fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,7 artışla öngörülerin gerisinde kaldı.
Analistler, ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret açığı verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Negatif Başladı - Son Dakika
Ankara Ticaret Odası (ATO), üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği dış ticaret eğitim programlarının bu yılki ilk dönem eğitimleri başladı. Programlar kapsamında, dış ticaretin farklı alanlarında eğitimler verilecek ve başarı belgesi verilecek. ATO Başkanı Gürsel Baran, gençlerin ihracat gelirini artıracak en büyük güç olduğunu belirtti.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde geçen yıl 170 bin 807 dekar alanda 19 bin 764 ton yeşil mercimek üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeşil mercimek çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon ekimi yaptı. İl genelinde bitkisel üretimi artırmak için değişik ürün gruplarında Araştırma Enstitüleriyle birlikte çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) bünyesinde faaliyet gösteren İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (İSO ETP), sanayicileri ve endüstriyel tasarımcıları bir araya getiren bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Türkiye'deki endüstriyel tasarım potansiyeline ilişkin bulguların yer aldığı İstanbul Tasarım Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca, panel ve işbirliği görüşmeleriyle yeni iş fikirleri tartışıldı ve işbirlikleri geliştirildi. İSO ETP'nin çevrim içi eşleşme altyapısı sayesinde, işbirlikleri etkinlik sonrasında da sürdürülebilecek.
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kestelli ve Zorlu, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlandığı bu günün önemine vurgu yaparak, toplumsal cinsiyet eşitliği için daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin cinsiyet eşitliği konusunda hala uzak olduğu ve ilerlemenin yavaşladığına dikkat çekildi.
Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler, Kemalpaşa ilçesinde bulunan Lezita Fabrikası'nda greve başladı. Sendika yetkilileri, fabrika yönetiminin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine oturmayı reddettiğini belirtti. İşçiler, grevin işverenin talepleri karşılanana kadar devam edeceğini açıkladı.
Yenilenebilir enerji şirketi MOGAN Enerji, halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar 975 milyon 654 bin 550 TL oldu. MOGAN Enerji'nin halihazırdaki portföyü tamamen jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor.
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, ulusal televizyon kanallarında katıldığı programlarda Bolu ile ilgili projeleri hakkında bilgiler verdi. Demirkol, ulaşım, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik, turizm ve sanayi projelerinin yanında mülteci konusuna da değindi. Mevcut belediye yönetiminin söylemlerinin işe yaramadığını ve turist sayısını azalttığını belirten Demirkol, gerçek bir belediye başkanının seçilerek boş olan belediye koltuğunun doldurulacağını ifade etti.
Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'un görevden ayrılmasının ardından boşalan Genel Sekreterlik görevine Kutlu Eser vekaleten atandı. Kutlu Eser, 2010 yılından beri Zafer Kalkınma Ajansının Kütahya Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörlüğü görevini yürütmekteydi.
Ankara Ticaret Odası (ATO), gençlere yönelik düzenlediği dış ticaret eğitim programlarıyla şehrin ve ülkenin geleceğine yatırım yapıyor. 2024 yılı birinci dönem eğitimleri, 9 üniversiteden öğrencilerin katılımıyla başladı. Eğitimlerde dış ticaretin farklı konuları işlenecek ve başarı belgesi verilecek. ATO Başkanı Gürsel Baran, yetişmiş iş gücünün dış ticaretin gelişmesi için önemli olduğunu vurgulayarak, gençlere yönelik eğitimlerin ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu belirtti.
Samsun'un Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Havza Meslek Yüksekokulu'na(MYO) doğalgazın getirilmesi için önemli bir adım atıldı. Havza'daki bu önemli bölgelere doğalgazın en kısa sürede ulaştırılması hedefleniyor.
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