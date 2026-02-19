Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzledi

Avrupa borsaları, şirket bilançoları, para politikasına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın dördüncü işlem gününü kayıpla kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,53 değer kaybederek 625,33 puana geriledi.

Bölgedeki temel endekslerde de negatif bir seyir hakim oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 azalarak 10.627,04 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 gerileyerek 45.794,22 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 kayıpla 8.398,78 puana inerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 düşüşle 25.043,57 puandan günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,14 azalışla 1,17 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa genelinde yatırımcılar; Airbus, Renault ve Nestle gibi dev şirketlerin finansal sonuçlarını fiyatladı.

Avrupalı uçak üreticisi, popüler A320 modeli için üretim hedeflerini ertelediğini duyurdu. 2026 yılı için beklenen teslimat sayısının piyasa öngörülerinin altında kalmasıyla Airbus hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

Fransız otomobil üreticisi Renault'un 2025 geliri yüzde 3 artışla 57,9 milyar avroya çıksa da Nissan, yatırımlarına bağlı tek seferlik giderler nedeniyle 10,9 milyar avroluk net zarar açıkladı. Şirket hisseleri günü yüzde 3,12 düşüşle kapattı.

İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle'nin satışları ve net karı geriledi. Ancak dondurma biriminin satışına yönelik görüşmelerin sürmesiyle şirket hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Küresel piyasalarda yön tayininde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanakları etkili oldu. Tutanaklar, enflasyon riskleri nedeniyle faiz indirimi beklentilerinin ötelendiğini ortaya koyarken, merkez bankası yetkilileri arasındaki görüş ayrılıklarını da yansıttı.

Öte yandan, ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin gelen açıklamalar jeopolitik tansiyonu yükseltti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, diplomatik çabaların sonuç vermemesi durumunda askeri güç kullanma seçeneğinin masada olduğunu belirtmesi yatırımcıların kar satışları yapmasına sebep oldu.

Analistler, Avrupa pay piyasalarında yabancı sermaye girişinin son 4 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasına rağmen, yerli yatırımcıların yükseliş sonrası pozisyon kapatma eğiliminde olduğunu belirtti.