Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ile gümrük vergileri konusunda müzakerelere açık olduğunu açıklamasının ardından artan risk iştahıyla birlikte, İspanya hariç pozitif seyrediyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 548 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 24.194 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 8.999 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 40.2113 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 14.029 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.826 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'deki tarife gerginlikleri, bugün açıklanacak enflasyon verileri ve bazı büyük bankaların bilançolarına yönelik beklentiler, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yayımladığı tarife mektuplarında, Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'dan 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilecek ürünlere, sektörel tarifelerden bağımsız olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Dün yaptığı açıklamada ise Rusya'yı hedef alan Trump, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması durumunda bu ülkeye yönelik tarifeleri yüzde 100 artıracağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ise yaptığı açıklamada ABD'yi ticaret anlaşmasına varma çabalarına direnmekle suçladı ve bir uzlaşma sağlanamaması halinde karşı önlemler alınacağı uyarısında bulundu.

Trump da AB ve diğer ticaret ortaklarıyla görüşmelere açık olduğunu belirterek, AB yetkililerinin ticaret görüşmeleri için yakında ABD'ye geleceğini ifade etti.

Öte yanda, İngiltere Merkez Bankası, bankaların işlemlerini düzenleyen yeni küresel kuralların bir kısmının uygulanmasının bir yıl ertelendiğini ve bu kuralların 2028'e öteleneceğini duyurdu. Banka, Basel 3.1 kurallarının geri kalan kısmı için ise uygulama tarihinin Ocak 2027 olduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta ise Oracle, yaptığı açıklamada önümüzdeki beş yıl içinde Almanya ve Hollanda'da yapay zeka ve bulut altyapısına toplam 3 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, bu kapsamda Almanya'ya 2 milyar dolar, Hollanda'ya ise 1 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, tarife ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.