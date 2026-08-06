Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor

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Merkez bankası beklentileri ve olumlu finansallar Avrupa borsalarını destekliyor.

Avrupa borsaları, merkez bankalarının faiz patikalarında olası değişikliklere ilişkin beklentiler ve bilanço sezonunda şirket finansallarından alınan olumlu sinyallerle pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde devam eden enflasyon endişeleri, merkez bankalarının para politikalarında atacağı adımlara ilişkin beklentileri yönlendiriyor.

Bu doğrultuda Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 gerilemesiyle yatırımcıların ileriye dönük enflasyon endişeleri yumuşadı.

Bu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay politika faiz oranlarında artışa gitme ihtimali yüzde 85'ten yüzde 70'e geriledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da imalat sanayi yeni siparişleri aylık bazda yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Veriler, yıllık bazda da yüzde 6,5 ile tahminleri aştı.

Ayrıca perakende satışlar verisi, tüketici talebinin ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edip etmediğine ilişkin sinyaller vermesi açısından yakından izlenecek. Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 52 puanla son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu arada, Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankasının dondurulan varlıklarından elde edilen 1,4 milyar avroluk gelirin Ukrayna'ya destek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 659 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 10.922 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 26.196 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 53.795 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 8.733 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 20.250 puanda bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde haziran ayı perakende satış verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor - Son Dakika

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