Avrupa Borsaları Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Rekor Kırdı

18.02.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, sanayi verileri ve savunma hisseleriyle güçlü bir yükseliş yaşadı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü, küresel piyasalardaki güçlü toparlanma ve ABD'den gelen sürpriz sanayi verilerinin ardından savunma sanayi hisseleri öncülüğünde yükselişle tamamladı.

Kapanışta Avrupa'nın en büyük şirketlerini kapsayan gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,19 artışla 628.69 puana ulaşarak rekor yeniledi.

Teknoloji ve maden hisseleri bugünkü alışlarla sırasıyla ortalama yüzde 2,81 ve yüzde 4,20 yükseliş gösterirken bu durum, hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini destekledi.

Savunma şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 1,50 yükseldi. Otomotiv ve yedek parçalar endeksi yüzde 0,20, banka hisseleri ortalama yüzde 2,13, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 2,23 artış gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12 değer kazanarak 25.278,21 puana yükseldi ve psikolojik sınır olan 25 bin puanın üzerine yerleşti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23 artışla 10.686,18 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 artışla 8.429,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30 primle 46.361,09 puana ulaştı.

İspanya'da ise IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 değer kazanarak 17.955,40 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, ABD verilerinin ardından doların küresel bazda güçlenmesiyle TSİ 21.30 itibarıyla yüzde 0,54 düşerek 1,179 seviyesinden işlem gördü.

Savunma sanayisi yatırımcıların radarında

Avrupa genelindeki yükselişte, ABD'de ocak ayı sanayi üretiminin yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artması ve savunma şirketi BAE Systems'ın açıkladığı güçlü kar rakamları etkili oldu. İngiliz şirketin hisseleri günü yüzde 4,58 değer kazanarak kapattı.

Savunma sanayisindeki bu ivme, Alman Rheinmetall ve Hensoldt hisselerini de yukarı taşıdı.

Günün en çok konuşulan hisselerinden biri olan Bayer ise bir gün önceki yüzde 7,4'lük yükselişin ardından, Roundup davasındaki 7,5 milyar dolarlık uzlaşma paketinin mali yüküne dair endişelerle yüzde 7,11 değer kaybederek kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Analistler, jeopolitik gerilimler, faiz belirsizliği ve yapay zekanın yaratabileceği ekonomik değişimlere dair endişelerin piyasaları baskıladığını ancak Avrupa piyasalarına son bir ayda gerçekleşen 15 milyar dolarlık yabancı sermaye girişinin bu baskıyı dengelediğini ifade etti.

Yatırımcıların ABD teknoloji hisselerinden Avrupa'nın sanayi şirketlerine yöneldiğine işaret eden analistler, ekonomik görünümün piyasalar için itici güç olmaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, Avrupa ve ABD'de devam eden ekonomik toparlanmanın destekleyici para ve maliye politikalarıyla birleşmesinin, hisse senetleri için elverişli bir ortam oluşturmaya devam ettiğini de kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:14:03. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.