Avrupa borsaları Stoxx Europe 600'ün 645,66 puana inmesiyle düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları Stoxx Europe 600'ün 645,66 puana inmesiyle düşüşle kapandı

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Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve ABD'deki Kongre ara seçimlerinin yarattığı belirsizlikle günü düşüşle kapattı. Kapanışta Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 kayıpla 645,66 puana gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,14 düşüşle 10.638,43 puandan kapandı.

Avrupa borsaları, küresel piyasalardaki satış baskısının yanı sıra Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve ABD'deki Kongre ara seçimlerinin oluşturduğu belirsizliklerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 değer kaybıyla 645,66 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise emtia hisselerindeki kayıpların etkisiyle yüzde 1,14 gerileyerek 10.638,43 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 8.020,31 puan olurken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,01 oranında sınırlı bir gerilemeyle 49.941,83 puandan günü tamamladı.

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan Almanya'da DAX 40 endeksi, bugün Orta Doğu'dan gelen haber akışıyla yönünü aşağı çevirdi. Gün içinde 25.678 puana kadar gerileyen endeks, enerji piyasalarındaki rahatlama ve diyalog umutlarıyla kayıplarının bir kısmını geri alsa da 26.000 puanlık psikolojik sınırı aşmayı başaramadı. DAX endeksi günü yüzde 0,45 azalışla 25.864,62 puandan kapattı.

Almanya borsasındaki düşüşte, yazılım sektöründeki genel zayıflık ve endekste ağırlığı yüksek hisselerden biri olan SAP'nin yüzde 1,8 değer kaybetmesi etkili oldu.

Piyasalarda ABD seçimleri ve bilanço fiyatlaması

Küresel piyasalarda gözler, ABD'de başlayan ve Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında başa baş bir mücadeleye sahne olan Kongre ara seçimlerine çevrildi.

Sandıklardan çıkacak sonuçların küresel ekonomi politikasını doğrudan etkileyebileceği öngörülürken, yatırımcıların risk iştahının düşük seyrettiği gözlendi.

Enerji tarafında ise petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüş eğilimi sürdü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'e yakın değer kaybıyla 104 dolar seviyesine gerilerken, Amsterdam borsasında işlem gören vadeli gaz fiyatları (TTF) yüzde 4'e yakın düşüşle megavat saat başına 90 avro seviyelerine çekildi.

Avrupa borsalarında üçüncü çeyrek bilanço dönemi, hisse bazlı sert hareketleri de beraberinde getirdi. Şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar ve analist raporları, endekslerin yönü üzerinde belirleyici oldu.

Bayer ilaç sektörüyle yükseldi, Adidas analist raporuyla geriledi

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, tarım bölümündeki zayıflığa rağmen ilaç segmentinin güçlü performansı sayesinde üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini aşmayı başardı. Yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize eden şirketin hisseleri gün içinde yüzde 7'nin üzerinde prim yapmasının ardından günü yüzde 4,5 yükselişle tamamladı.

Buna karşın spor giyim markası Adidas, UBS analistlerinin yatırım tavsiyesini "nötr"den "sat"a düşürmesinin ardından gelen satışlarla günü yüzde 2,3 kayıpla kapattı.

Havacılık sektöründe Lufthansa, yükselen yakıt maliyetlerine rağmen üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek 12,2 milyar avro ciro elde etti. Gelecek yıl bilet fiyatlarında ciddi artışlar yapılacağını duyuran havayolu şirketinin hisseleri yüzde 4 değer kazandı. Sektörün diğer önemli oyuncusu uçak motoru üreticisi MTU ise Bank of America'nın yatırım tavsiyesini geri çekmesi üzerine yüzde 3,1 değer kaybetti.

Almanya merkezli çevrim içi moda perakende şirketi Zalando, kurumsal müşteri segmentindeki büyümeyle ciro ve karını artırmasına rağmen yatırımcıları memnun edemedi. Analistlerin brüt kar marjına yönelik eleştirileri ve ekim ayındaki yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla şirketin hisseleri yüzde 6,3 düşerek DAX endeksinin en çok kaybettiren hissesi oldu.

Yazılım sektöründe TeamViewer şoku

Teknoloji ve yazılım tarafında ise uzaktan erişim yazılımları üreten TeamViewer'dan gelen olumsuz haberler sektörü sarstı. Geciken sözleşmeler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle tam yıl büyüme hedefini düşüren şirketin hisseleri yüzde 27'ye yakın değer kaybetti.

Bu sert düşüş Nemetschek hisselerini de aşağı yönlü baskıladı. Yapay zeka ve çip sektöründe faaliyet gösteren Infineon ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren Hochtief ise teknoloji hisselerindeki bu satış baskısına direnerek günü artıda kapatmayı başardı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriİngiltereOrta DoğuEkonomiFinansSon Dakika

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