Avrupa Borsaları Trump Etkisiyle Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Trump Etkisiyle Yükseldi

ABD seçimleri sonrası yatırımcılar Trump'ın ticaret politikası endişelerini azalttı, Avrupa borsaları yükseldi.

11.11.2024 21:47
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Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın gelecekteki ticaret politikasının çok uluslu şirketler üzerindeki etkisine ilişkin endişelerinin hafiflemesiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,13 artışla 512,37 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artarak 8.125,19, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,21 değer kazanarak 19.448,6, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 yükselerek 7.426,88 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,56 artışla 34.343,83 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.45 itibarıyla yüzde 0,63 değer kaybederek 1,065 seviyesinden işlem gördü. Avronun yatırımcıların Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyecek olası ABD gümrük tarifeleri konusunda endişelerinin devam etmesiyle dolar karşısında 6,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesi dikkati çekti.

Analistler, yatırımcıların ABD'de Donald Trump'ın başkanlığının piyasalar için ne anlama gelebileceğini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, yatırımcıların Trump'ın gelecekteki ticaret politikasının çok uluslu şirketler üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin biraz hafiflediğini kaydetti.

Şimdi yatırımcıların odağında Çin'in son ekonomik teşvik programı ve yerel yönetimler için borç yapılanması olduğunu ifade eden analistler, Pekin'in ekonomi üzerindeki yükü hafifletmek için attığı adımların pay piyasalarındaki olumlu havayı desteklediğini belirtti.

Analistler, Trump yönetimindeki ABD'nin gelecekteki ekonomi politikası öngörülemediğini ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın hem siyasi ve hem de ekonomik olarak zor bir dönemde bulunduğunu da ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Trump Etkisiyle Yükseldi - Son Dakika

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