Avrupa borsaları, yeni yıla yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 kazançla 482 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 artışla 16.918 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.753 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 yükselişle 30.845 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 artışla 10.285 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 7.598 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1030'da seyrediyor.

Analistler, küresel piyasaların Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerle yılın ilk işlem gününe karışık seyirle başladığını, Avrupa borsalarının ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyleyen analistler, bugün gözlerin ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildiğini aktardı.