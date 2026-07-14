Avrupa Borsaları Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD- İran gerilimi ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin gündemde olduğu haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 artışla 642,1 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artarak 10.529,36, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 25.147,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 yükselerek 8.366,85 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 52.862,5 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 1,143 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmelere odaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerden almayı planladığı yüzde 20'lik geçiş ücretinin yerine çeşitli Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşması yapacaklarını duyurdu.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW), maliyetlerini rekabetçi hale getirmek için dünya genelinde yaklaşık 50 bin kişiyi daha işten çıkarabileceği bildirildi.