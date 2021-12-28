Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,26 artışla 487 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 yükselişle 15.875 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 primle 7.157 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,30 değer kazancıyla 27.365 puanda bulunuyor. İngiltere borsasında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,07 değer kaybıyla 1,1320 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesine karşın yoğun tatil takviminin öne çıktığı haftada pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğuna işaret eden analistler, ABD'de açıklanacak konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.