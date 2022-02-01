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Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

01.02.2022 11:28
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,07 yükselişle 473,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 artışla 15.630 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 artışla 7.521 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94 yükselişle 7.065 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 artışla 8.699 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,76 değer kazancıyla 27.017 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1262 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde para politikasındaki sıkılaşmada tedbirli davranmaları gerektiğine ilişkin açıklamaları sonrası küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim de risk iştahı üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının Avrupa Birliği tarafından askıya alındığı bildirildi.

Öte yandan, tahvil piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) en geç aralıkta faiz artırımına gideceği, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da 2022 boyunca 125 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da perakende satışlar aylık yüzde 5,5 azalarak beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.

İngiltere'de ise konut fiyat endeksi yıllık yüzde 11,2 artışla öngörüleri aştı.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI, Almanya'da işsizlik ile ABD'de ISM imalat endeksi ve JOLTS açık iş sayıları takip edilecek.

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Merkez Bankası, England, Almanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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