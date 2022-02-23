Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,37 artışla 457 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,39 yükselişle 14.750 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artarak 7.510 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 değer kazancıyla 6.819 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,71 artışla 8.554 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselişle 26.310 puanda bulunuyor.

Rusya'da RTS endeksi, dün 1.075,98 puanla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yükselişe geçti. Dün günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6'lık kazançla 1.227 puandan tamamlayan RTS endeksi, bugün de yüzde 0,1 artışla seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 1 artışla 1,1336'dan alıcı buluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından dün Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve ABD, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

Rusya Parlamentosu da Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve enerji tedarikinde yaşanabilecek yeni bir kısıntının ekonomiler üzerindeki etkilerine yönelik endişeler artarken, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki yükselişin halihazırda yukarı yönlü hareket eden enflasyona ne ölçüde katkı yapacağı konusu da tartışılmaya başlandı. Bu durum sıkılaşma sinyalleri veren Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikalarının geleceğine yönelik yapacağı yönlendirmelerin önemini artırdı.

Analistler, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini belirterek, yatırımcıların gidişatı anlamaya çalıştığını, piyasalarda oynaklığın sürmesi nedeniyle temkinli duruşun korunması gerektiğini söyledi.

Siyasi açıklamaların yoğunlaştığı mevcut konjonktürde yatırımcıların gidişatı anlamaya çalıştığını aktaran analistler, özellikle gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mart ayında Gfk tüketici güven endeksi -8,1 ile beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bugün ECB yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi.