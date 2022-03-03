Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

03.03.2022 11:39
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 artışla 448, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 yükselişle14.053 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artarak 7.464 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 6.549 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 artışla 8.345 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 primle 24.668 puanda bulunuyor.

Dolar/Rus rublesi paritesi, dün yüzde 11,4 düşüşle 98,1 seviyesinden günü tamamlamasının ardından, bugün yüzde 19,6 yükselişle 117,3 seviyelerinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dün 1,1058 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından yeni günde yüzde 0,3 azalışla 1,1090'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz artırımında ölçülü davranacaklarını açıklamasının ardından pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu "BBB"den "B"ye, Moody's de "Baa3"ten "B3"e düşürürken, Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, şahısların borsa üzerinden döviz alımlarına yüzde 30 komisyon ödeyecekleri bildirildi. Gelişmelerin ardından Rusya borsası bugün de işleme açılmadı.

Rusya- Ukrayna savaşının en güçlü etkisi ise enerji fiyatlarında görülüyor. Brent petrolün varil fiyatı 118,4 dolarla Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve 116,1 dolarda dengelendi. Nisan vadeli doğal gaz kontratların fiyatı ise dün gün içinde 194 avroya kadar yükseldi ve bugün 189 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, artan enerji fiyatlarının enflasyonu besleyeceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasını normalleştirmeye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Bugün, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek.

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Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı

Almanya, Europe, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


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