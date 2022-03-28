Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

28.03.2022 10:26
Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,60 artışla 456, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,18 yükselişle 14.475 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 7.507 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 değer kazancıyla 6.602 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,92 artışla 8.407 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 primle 24.752 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi bugün, düşüş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyarak, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1,0950 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydederek, tahvil ve emtia piyasasındaki oynaklığa karşın pay piyasalarının haftaya yükselişle başladığını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikalarında hızlı sıkılaşma sinyalleri vermesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da yükselen enflasyon karşısında Fed'in bu şahin duruşunu takip edeceği beklentileri tahvil piyasasında hareketliliğin sürmesine neden oluyor. Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,60 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Yeni haftada yoğun makroekonomik veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yanı sıra ABD'de para politikası kararları üzerinde enflasyondan sonra en etkili gösterge olan istihdam raporu ve büyüme ile Avrupa'da enflasyonun, haftanın öne çıkan verileri olduğunu kaydetti.

Analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin para politikalarına ilişkin yönlendirmelerinin de piyasaların odağında yer aldığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini söyledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Almanya, Europe, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika


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