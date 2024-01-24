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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 474 puan seviyesinde işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 16.803 puan seviyesinde bulunuyor. İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa'da da borsa endeksleri değer kazanmış durumda. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,0870 seviyesinde seyrediyor. Analistler, bugünden itibaren açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Ayrıca yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı para politikası kararlarını da yakından takip ediyor.

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı
24.01.2024 - 11:39,  Güncelleme: 11:56
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Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 474 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 16.803 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.529 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 30.194 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 9.916 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.415 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1,0870'de seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasının risk iştahını beslese de bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yarın politika faizlerini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, ECB'nin ilk faiz indirimine yüzde 66 ihtimalle nisanda başlayabileceğinin öngörüldüğünü ancak söz konusu tahminlerin günden güne hazirana kaydığını belirterek, Lagarde'ın açıklamalarının piyasalardaki fiyatlamaları netleştirebileceğini bildirdi.

ECB'nin sene içinde en fazla 125 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin tahmin edildiğini hatırlatan analistler, bu durumun İngiltere Merkez Bankası (BoE) için 100 baz puan olarak fiyatlandığını kaydetti.

Özellikle enflasyon verilerinden alınan hızlanma sinyallerinin politika yapıcıları tedirgin ettiğini belirten analistler, makroekonomik verilerin de yakından takip edileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de, Avro Bölgesinde, Almanya'da ve İngiltere'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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