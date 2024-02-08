Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, güne İtalya hariç yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 486 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 16.934 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.642 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 31.003 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 9.902 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.620 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0780'de seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere karşın yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeyi sürdürmesinin risk algısını törpülediğini ifade etti.
Avrupa'da bölge genelinde açıklanan veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.
Dün, Almanya'da açıklanan sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,6 azalışla beklentilerin altında kalırken, İngiltere'de ortalama konut fiyatı ocakta yıllık bazda yüzde 2,5 artarak son bir yılın en güçlü yükselişini kaydetti.
Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiliz bankalarının karlılığının halen güçlü seviyede olduğunu bildirirken, dün açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ülkede politika faizinin artırılmasına ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin endişelerinin azaldığını söyledi.
Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
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