Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe İngiltere hariç yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 506 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 primle 18.047 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi kapanışın yüzde 0,3 altında 7.967 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 34.034 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7'lik yükselişle 8.065 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.706 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,655 seviyelerinde seyrediyor. Küresel piyasalar, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, temkinli duruşun Avrupa pay piyasalarında öne çıktığı gözlemlendi.

15.04.2024 10:35  Güncelleme: 10:39
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Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe İngiltere hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 506 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 primle 18.047 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi kapanışın yüzde 0,3 altında 7.967 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 34.034 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7'lik yükselişle 8.065 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.706 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,655 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, temkinli duruşun Avrupa pay piyasalarında öne çıktığı gözlemlendi.

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan konsolosluk binasına saldırı düzenlemesinin ardından İran, bu saldırının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. Hafta sonu gerçekleşen hava saldırıları sonucunda İsrail, güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti.

Analistler, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesinin ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade ederken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının, saldırısı sonrası gelişmeleri ele almak üzere yarın olağanüstü toplanacağını bildirdi.

Öte yandan bu hafta Avro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, merkez bankalarının gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda 25 baz puanlık ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 92 ile fiyatlanırken, ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau bugün yaptığı açıklamada "Bir sürpriz olmazsa, 6 Haziran'daki bir sonraki toplantımızda ilk indirime karar vermeliyiz." mesajını verdi.

Analistler, bugün bölgede açıklanacak sanayi üretimi ile ABD'de açıklanacak perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, İspanya, İsrail, Fransa, İtalya, İran, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika

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