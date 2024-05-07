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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 511 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.260 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.300 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,8 değer kazancıyla 34.201 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,6 artışla 10.975 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 8.042 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay şekilde 1,0765 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

07.05.2024 10:35  Güncelleme: 10:38
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 511 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.260 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.300 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,8 değer kazancıyla 34.201 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,6 artışla 10.975 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 8.042 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay şekilde 1,0765 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesi enflasyon endişelerini azaltırken, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın en yükseğine çıkardığı politika faizini bu sene indirmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine imza atacağı öngörülürken, söz konusu adımın eylül ayında yapılacağına yönelik beklentiler öne çıkıyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının 6 Haziran'daki toplantıda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri martta yüzde 0,4 azalarak beklentilerin altında gerçekleşirken, ülke 22,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Analistler, günün geri kalanında Avro bölgesinde perakende satışların takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Banka, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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