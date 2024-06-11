Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, İspanya hariç, güne yükselişle başladı. Fed'in alacağı para politikası kararları ve enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Fransa'da parlamentonun feshedilmesi ve aşırı sağcı partilerin performansının artması, Avrupa borsalarının dün negatif seyretmesine neden oldu. Fransız tahvillerine gelen satışlar, faiz oranlarını yükseltti.

11.06.2024 11:14
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Avrupa borsaları güne İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 artışla 523 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21 yükselişle 18.528 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,32 üzerinde 8.255 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 primle 34.615 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 artışla 7.922 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise önceki kapanışın hemen altında 11.353 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0770 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ülkede açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Fed'in yarın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Avrupa borsaları dün negatif seyrederken, bu seyirde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı partilerin performansını artırması ve Fransa'da parlamentonun feshedilmesi etkili oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti.

Beklenmedik bir kararla 30 Haziran-7 Temmuz'da ülkede erken seçime gidileceğini açıklayan Macron, "Oylamayla parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." dedi.

Aşırı sağcılar başta olmak üzere muhalefet, "meşruiyetini" kaybettiğini düşündüğü Macron'un bu kararından duydukları memnuniyeti ifade etti.

26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'na 50 günden az zaman kalmışken ülke, son 2 yılda dördüncü kez ulusal seçimler kapsamında sandık başına gitmeye hazırlanmaya başladı.

Analistler, özellikle Fransa'da Ulusal Meclis için yakın zamanda seçim yapılacak olmasının yatırımcılar açısından belirsizliğe yol açtığını dile getirdi.

Yatırımcılar, ülkedeki Ulusal Birlik Partisinin müdahaleci ekonomi politikaları ve daha güçlü düzenlemeler yapma ihtimalinden de endişe duyuyor. Siyasi belirsizlik, özellikle Fransız bankalarının hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Agricole hisseleri dün sırasıyla yüzde 5,56, yüzde 7,46 ve yüzde 3,70 değer kaybetti. JPMorgan analistleri, seçimle ilgili olarak "Bu karar sürpriz oldu, büyük bir siyasi olay." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da aşırı sağın seçimde yükselmesi Avrupa devlet tahvillerini de olumsuz etkiledi. Yatırımcılar ağırlıklı olarak Fransız tahvillerini sattı. Fransız tahvillerinin bölge ülkelerinin tahvilleri ile getiri farkı yükseldi.

Fransız tahvillerine gelen satışlar ülkenin 10 yıllık tahvillerinin getirisini dün yaklaşık 10 baz puan artırarak yüzde 3,22'ye yükseltti. Şu sıralarda yüzde 3,23 civarında seyreden faiz oranı bu tahvillerin Kasım 2023'ten sonraki en yüksek faiz oranı oldu.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

İspanya, Fransa, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika

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