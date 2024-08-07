Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 488,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 17.418 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 primle 8.090 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 31.290 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.170 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 artışla 10.430 puanda bulunuyor. Avrupa'daki açıklanan verilerden karışık sinyaller gelmeye devam ederken, dün açıklanan verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri, haziranda otomotiv sektöründeki artışın etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 yükseldi. Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi. Bugün açıklanan verilere göre de Almanya'da sanayi üretimi aylık yüzde 1,4 artarken, yıllık yüzde 4,1 azalış kaydetti. Analistler, bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olacağını bildirdi.

07.08.2024 10:56
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 488,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 17.418 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 primle 8.090 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 31.290 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.170 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 artışla 10.430 puanda bulunuyor.

Dün, günü yüzde 0,2 azalışla 1,0932'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0920 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamaların etkisiyle pozitif seyrettiğini belirterek, pazartesi günü görülen tarihi satış baskısının etkileri törpülendiğini dile getirdi.

Avrupa'daki açıklanan verilerden karışık sinyaller gelmeye devam ederken, dün açıklanan verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri, haziranda otomotiv sektöründeki artışın etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 yükseldi. Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre de Almanya'da sanayi üretimi aylık yüzde 1,4 artarken, yıllık yüzde 4,1 azalış kaydetti.

Analistler, bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olacağını bildirdi.

Kaynak: AA

İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika

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