Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Konut kredi kuruluşu Nationwide'ın verilerine göre, İngiltere'de bu yılın kasım ayında konut fiyatları yüzde 10 arttı.

Almanya'da reel perakende satışlar, ekimde tedarik darboğazları, Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga ve yüksek enflasyona yönelik endişelerinin etkisiyle yüzde 1 artış beklentisine karşın yüzde 0,3 geriledi.

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