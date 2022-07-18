Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

18.07.2022 19:26
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 artışla 417,63 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 artarak 7.223,24, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74 değer kazanarak 12.959,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93'lük artışla 6.091,91 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,13'lük yükselişle 21.169,12 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,81 değer kazanarak 1,017 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda risk iştahının artması Avrupa'daki yatırımcılara da yansıdı.

Yatırımcılar, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını, İtalya'daki siyasi gelişmeleri ve Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını tekrar başlatıp başlatmayacağını takip ediyor.

AB, Rus doğal gazına alternatif olarak Azerbaycan'dan tedariki birkaç yıl içinde iki kat artırmayı planladığını bildirdi.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

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