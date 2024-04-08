Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 508,93 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.943,47, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak 18.318,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 yükselerek 8.119,3 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 34.315,96 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,1 artarak 1,085 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günkü faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya odaklandı.

Öte yandan Almanya'da bugün açıklanan sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, şubat ayı dış ticaret fazlası 21,4 milyar avro oldu.