Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,82 artışla 495,1 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artarak 7.684,49, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,47 değer kazanarak 17.370,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 yükselerek 7.911,6 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 artışla 32.356,26 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,04 değer kaybederek 1,081 seviyesinden işlem gördü.
Stoxx 600 endeksi, ekonomik toparlanma beklentilerinin artmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanmış oldu.
İngiliz şirketi Rolls-Royce'un hisseleri, 2023 yılı karındaki artışın ardından yüzde 7,8 yükseldi.
Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,8'e geriledi.
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin faiz indirimlerini tartışmak için henüz erken olduğu konusunda hemfikir olduklarını ortaya koydu.
ECB, geçen yıl için enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıkladı.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
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