Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. İngiltere'de işsizlik beklenmedik şekilde geriledi. Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni sert düşüş gösterdi.

13.08.2024 19:59
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Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,52 yükselişle 501,66 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 17.812,05 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükselişle 7.275,87 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artarak 8.235,23 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 artışla 32.006,45 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla 0,26 yükselerek 1,096 seviyesinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik nisan-haziran döneminde beklenmedik şekilde gerileyerek yüzde 4,2 oldu. Analistlerin beklentisi, işsizliğin yüzde 4,4'ten yüzde 4,5'e yükseleceği yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde ise yatırımcı güveni, ağustosta ekonomik belirsizliklerin devam etmesiyle sert düşüş gösterdi.

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezinin (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ağustos sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda 43,7 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 17,9 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 25,8 puan azaldı.

Aynı şekilde Almanya'nın temmuzda 41,8 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 19,2 puana geriledi. Endeks bir önceki aya kıyasla 22,6 puan azaldı.

ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

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