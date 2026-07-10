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Avrupa Borsaları Yükselişte

10.07.2026 10:32
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Orta Doğu'daki jeopolitik endişelerin azalması ve teknoloji yatırımları Avrupa borsalarını destekliyor.

Avrupa borsaları, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik endişelerin kısmen hafiflemesi ve yarı iletken sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler devam ederken teknoloji ve yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler piyasalarda risk iştahını destekliyor. ABD'li çip üreticisi Micron Technology'nin 2035'e kadar ülkede 250 milyar doların üzerindeki yatırım planı ve Güney Koreli yarı iletken üreticisi SK Hynix'in ABD piyasalarında işleme başlayacak olması, yatırımcıların teknoloji sektörüne yönelik iyimserliklerini tazeledi.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 641,8 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 10.500 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 25.131 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kazançla 52.560 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.334 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 19.330 puanda bulunuyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre ise Almanya'da aylık enflasyon yüzde 0,3 azalışla beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 2,3 artış kaydetti.

Jeopolitik tarafta ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kısa bir süre içerisinde ABD'den Patriot hava savunma sistemlerine ait PAC-3 tipi füzeleri alacaklarını bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen "Freya" projesinin oluşturulması için girişiminde bulunduğunu anımsattı.

Projeye ilişkin yakında Fransa'nın başkenti Paris'te bir zirve düzenleneceğini belirten Zelenskiy, burada "Freya"nın ayrıntılarını tanıtacaklarını aktardı. Zelenskiy, projenin bir füze savunma sistemi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Orta Doğu, Ekonomi, Savunma, Finans, Dünya, Son Dakika

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