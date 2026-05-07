Avrupa Borsalarında Düşüş

07.05.2026 19:53
Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamlayarak endekslerini kaybetti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,1 değer kaybıyla 616,42 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,02 düşerek 24.663,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 azalarak 8.202,08, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,82 gerileyerek 49.291,01 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 değer kaybederek 10.276,95 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,176 seviyesini gördü.

Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma için yürütülen çabalara odaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Trump, bir anlaşmaya varılmasını "çok muhtemel" olarak değerlendirdi.

Bunun yanı sıra İran, "Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız." mesajı verdi.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, AB-ABD ticaret anlaşmasının nihai şekline ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağlayamadı.

Kaynak: AA

