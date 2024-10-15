Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Ekonomi

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 526,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.619 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8.286 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 34.820 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.580 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 11.911 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

ECB'nin yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklenirken, bankanın, bu hafta üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine yönelik tahminler öne çıkıyor.

Analistler, bölgede öne çıkan resesyon endişelerinin de yatırımcıları tedirgin ettiğini belirterek, karar metni ve ECB Başkanı Christina Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Öte yandan, bölgede açıklanan verilere göre Fransa'da eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,3 azalış kaydederken, İspanya'da da eylül ayı TÜFE yüzde 0,6 düştü.

Bugün ayrıca, Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksi takip edilecek.