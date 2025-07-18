Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,01 azalışla 547 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 24.289 puana inerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kazanarak 7.822,67 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 kazançla 8.992,12 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,46 artışla 40.311,99 puana yükseldi.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 azalışla 13.989 puandan günü kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,39 artışla 1,164 seviyesinde bulunuyor.